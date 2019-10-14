Лавров рассказал, что поступил в МГИМО по совету мамы

Министр также поделился воспоминаниями о том, как с Анатолием Торкуновым — нынешним ректором вуза — рыл котлован под фундамент Останкинской телебашни.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по совету мамы, хотя хотел учиться в Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ).

— Моя мама сказала: "Ну, ради бога, раз ты хочешь в МИФИ — иди в МИФИ, но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены первого августа, а в МГИМО — первого июля. Что тебе стоит? Это же не отменяет твоего призвания, твоего намерения поступать в МИФИ. Попробуй себя и в этом деле, будешь знать, насколько ты разносторонний, — рассказал министр в интервью для документального фильма Первого канала в честь 75-летия МГИМО.

Лавров также поделился воспоминаниями о том, как, будучи первокурсником, вместе с Анатолием Торкуновым — нынешним ректором МГИМО — рыл котлован под фундамент Останкинской телебашни в стройотряде.

Сегодня МГИМО отмечает 75-летие со дня основания. Сергей Лавров является одним из его выпускников. Более того, гимн института сочинил именно глава МИД РФ.