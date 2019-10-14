В Подмосковье подросток внезапно умер во время игры в футбол

В подмосковных Люберцах 13-летний мальчик внезапно умер во время игры в футбол. Родители утверждают, что у сына не было никаких проблем со здоровьем. О трагедии сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам друзей, ребёнок неожиданно пожаловался на плохое самочувствие и опустился на землю. Ребята сразу позвали взрослых на помощь, а те вызвали скорую. Однако мальчик умер до приезда врачей.
— Известно, что школьник никаких травм во время игры не получал, — уточнил собеседник издания.
По его словам, причину смерти подростка предстоит установить судмедэкспертам. Он добавил, что мальчик воспитывался в полной семье. Его мама домохозяйка, а отец — индивидуальный предприниматель.
Ранее Лайф сообщал о смерти восьмилетнего мальчика во время урока физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы.
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