Между Хабаровском и Японией до конца октября введут режим "открытого неба"

Это позволит совершать международные полёты без ограничений по количеству рейсов.

До конца октября между Хабаровском и городами Японии начнёт действовать режим "открытого неба". Об этом журналистам заявил генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик.

— С конца этого месяца между Хабаровском и пунктами назначения Японии вводится этот режим "открытого неба", который снимает ограничения полётов между Хабаровском и японскими пунктами назначения, — сказал Кондратчик.

Режим "открытого неба" позволяет иностранным авиакомпаниям без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков совершать международные полёты. Режим также не требует межправсоглашения об авиасообщении между государствами.

Такой режим действует в нескольких городах, в том числе во Владивостоке. В перелётах между японскими городами и Хабаровском заинтересованы и российские авиакомпании. Среди них "Северный ветер".

Ранее Россия предложила Японии полностью перейти на безвизовый режим.