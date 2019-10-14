В Улан-Удэ внедорожник влетел в остановку с людьми, есть жертвы

Двое погибли. А виновник смертельной аварии и пенсионерка с различными травмами доставлены в больницу.

В Улан-Удэ водитель на автомобиле "Лифан" влетел в автобусную остановку "Республиканская больница", погибло два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

Смертельная авария произошла около 12:20 по местному времени (07:20 мск) на улице Терешковой. После столкновения с остановкой машина отлетела на трамвайные пути.

— Погибли мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения. Ещё одна женщина (1952 года рождения), находившаяся на остановке, и водитель иномарки получили травмы и доставлены в больницу, — уточнили в ведомстве.

Причины смертельного ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Накануне в Краснодарском крае в страшной аварии погибло два человека, целая семья оказалась в реанимации.