В Улан-Удэ внедорожник влетел в остановку с людьми, есть жертвы

В Улан-Удэ водитель на автомобиле "Лифан" влетел в автобусную остановку "Республиканская больница", погибло два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.
Смертельная авария произошла около 12:20 по местному времени (07:20 мск) на улице Терешковой. После столкновения с остановкой машина отлетела на трамвайные пути.
— Погибли мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения. Ещё одна женщина (1952 года рождения), находившаяся на остановке, и водитель иномарки получили травмы и доставлены в больницу, — уточнили в ведомстве.
Причины смертельного ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Накануне в Краснодарском крае в страшной аварии погибло два человека, целая семья оказалась в реанимации.
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