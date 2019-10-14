ЕС на год продлил санкции по химоружию, в том числе и против россиян

Евросоюз на год продлил санкции против физических и юридических лиц, которые якобы несут ответственность за производство химического оружия. Действие ограничительных мер также было продлено и против четырёх россиян, которых Лондон считает причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

— Совет продлил ограничительные меры ЕС по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Кроме того, санкции продлены против пяти физлиц, связанных с сирийским режимом, и Центра научных исследований в САР.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов для физических и юридических лиц.