"Аэрофлот" не пустил хоккейную команду на борт из-за опоздания в минуту

Девушек и их сопровождающих долго досматривали. Каждую попросили включить технику, и почти у всех был при себе ноутбук.

Женская хоккейная команда "Соболь" из Иркутска не смогла вылететь из столичного аэропорта Шереметьево из-за опоздания в минуту. Сотрудница "Аэрофлота" перекрыла проход к самолёту прямо перед ними и заявила, что "система закрыла посадку". Об инциденте Лайфу рассказали члены команды. Сейчас спортсменки вынуждены сидеть в Шереметьево в ожидании другого рейса.

— Мы не думали, что так долго будем проходить контроль. Я впервые такое видела, что нужно включать ноутбуки. У всех практически были ноутбуки. Они их доставали и включали. Как мы все прошли, сразу побежали на выход. Перед нами была девушка, она успела ещё забежать. Перед нами закрыли ленточку и сказали, что посадка закончена. Мы должны были выходить в 45 минут, а на табло было 46 минут, то есть мы на минуту опоздали. Мы стоим там, видим этот трап, это буквально три минуты — и мы бы расселись... Потом они ещё задержали самолёт на 20 минут, потому что возвращали наш багаж, — рассказала хоккеистка ХК "Соболь" Ксения Костяная.

Помимо 13 человек из хоккейного клуба на борт не смогли подняться четыре иностранца, которые вообще не понимали, что происходит. Не пустили также двух пассажиров бизнес-класса.

— Нам сказали, что можно доплатить 20 процентов компенсации — и мы полетим следующим рейсом. Были рады уже и этому, пошли аннулировали эти посадочные. Все там стояли и возмущались, в том числе иностранцы, потому что им сказали, что нужно доплатить 78 тысяч рублей, — добавляет Ксения.

Потом команде заявили, что все они вообще не могут полететь следующим рейсом и должны купить новые билеты, потому что их покупала хоккейная лига, которая организовывала соревнования. Прекратить возмущение пассажиров представители авиакомпании решили кардинально.

— Нам вообще никак не помогли, ещё и вызвали на нас наряд полиции. Как будто мы какие-то дебоширы… Конечно, мы все говорили, был какой-то общий гул, потому что все возмущались, — добавляет Ксения.

— Мы часто летаем S7 и знаем, что задерживают рейсы и ждут пассажиров, которые прошли регистрацию, что объявляют и пофамильно называют. А тут вообще ничего не было — что посадка началась, что она идёт... "Аэрофлот" — такая масштабная компания, мне всегда казалось, что она самая надёжная. А тут вот такие непонятные и нечеловеческие условия. Наши билеты просто сгорели, они стоят примерно 13 тысяч. Альтернативой были ближайшие рейсы за 38 800 рублей. У нас нет таких денег! — возмущается спортсменка.

Поддержать команду пытаются в Лиге женского хоккея, там предложили клубу ехать домой поездом четверо суток. Но поезд будет только завтра, команде просто негде жить в Москве.

В прошлом месяце Лайф рассказывал, как авиакомпания "Победа" обвинила семерых пассажиров в опоздании на посадку, которую не объявляли.