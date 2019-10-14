Медики рассказали об основных опасностях офисной работы

Проблемы со здоровьем могут появиться из-за частых стрессов, многих часов перед компьютером и плохого качества воздуха.

Условия офисной работы всё чаще в наше время становятся причиной заболеваний у россиян. Об этом рассказали учёные Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

— Главная причина сложившейся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряжённой работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях, — передаёт RT слова экспертов.

Из-за высоких профессиональных требований у офисных работников на фоне частых стрессов развиваются неврозы и тревожность. Психологические проблемы со временем могут привести к возникновению болезней нервной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, из-за стрессов на работе могут появиться проблемы и с репродуктивной функцией.

Чтобы избежать проблем, обусловленных "сидячим" характером труда, врачи советуют каждый час в течение 15 минут делать физические упражнения: ходить, прыгать, разминаться. Кроме того, не нужно забывать пить чай или воду. Они снижают нагрузки на почки и восстанавливают сосуды.

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