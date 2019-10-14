Ещё у четырёх участников массовых беспорядков в Москве прошли обыски

Один из них подозревается в координировании действий участников незаконной акции, трое — в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Москве правоохранители провели сегодня, 14 октября, обыски у четырёх человек. Как стало известно Лайфу, следственные мероприятия провели у Владимира Емельянова, Дэнни Кулинича, Егора Лесных и Андрея Баршая.

Некоторые подробности дела раскрываются в фильме НТВ "Организованная протестность". По данным следствия, Емельянов и Лесных в ходе незаконной акции нанесли удары сотрудникам правоохранительных органов. Кулинич подозревается в том, что он координировал действия участников несанкционированного митинга. Что касается Баршая, то он, по сведениям следствия, толкнул полицейского в спину.

На опубликованных кадрах с незаконного митинга Владимир Емельянов был в красной футболке, Дэнни Кулинич — в белой рубашке и кепке, Егор Лесных — в джинсовых шортах, Андрей Баршай — в очках, чёрных джинсах и футболке.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 14, 27 июля и 3 августа. В отношении некоторых участников были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на правоохранителей, ряд фигурантов был осуждён, с других обвинения сняли. Одному из фигурантов, Ивану Подкопаеву, распылившему баллончик в полицейских на несогласованном митинге в Москве 27 июля, смягчили приговор.