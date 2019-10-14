Названы основные ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Сложными для выпускников оказались в том числе задания с правописанием "н" и "нн" — их правильно выполняет лишь около 65%.

Чаще всего российские школьники при написании ЕГЭ по русскому языку испытывают трудности при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на статистику Федерального института педагогических измерений.

На втором месте по сложности оказалось правописание суффиксов и приставок. Правильно подобные задания на ЕГЭ решило лишь 58 процентов выпускников. Тройку самых частых ошибок замыкает написание "н" и "нн". С такими тестами справилось около 65 процентов.

Школьники также допускали ошибки при образовании сравнительной и превосходной степеней, падежных форм существительных и при выборе падежа при производных предлогах, а также в пунктуационном анализе текста.

Ранее стало известно, какие изменения будут внесены в задания на ЕГЭ в 2020 году.