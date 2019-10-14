Зеленский попросил украинцев не делать "картинку для российского телевидения"

По мнению лидера страны, на праздничных митингах в Незалежной 14 октября возможны провокации.

Массовые гулянья и мероприятия в честь празднования Дня защитника Украины 14 октября могут сопровождаться многочисленными провокациями. Украинцы не должны поддаваться на них, не должны создавать "картинку для российского телевидения". С таким заявлением к согражданам обратился на своей странице в "Фейсбуке" президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в частности, одной из таких тем для провокаций может стать страх украинцев относительно того, как дальше будет развиваться урегулирование конфликта в Донбассе.

— 20 мая (день инаугурации Зеленского. — Прим. Лайфа) я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и намерен оставаться верным ей всегда. Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения, — отметил Владимир Зеленский.

Также украинский президент призвал своих граждан "не делать своими же руками подарков недругам", которые якобы боятся, что украинцы будут едиными и сплочёнными.

Как сообщал Лайф, накануне празднования Дня защитника Украины состоялся концерт ультраправых музыкантов, который посетил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Примечательно также и то, что организатором националистического концерта стал обвиняемый в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.