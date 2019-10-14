"Россия гордится тобой!" Конгрессмена высмеяли за пост с "Петром Великим"

Поняв, что серьёзно ошибся с иллюстрацией, американский парламентарий заменил её на проморолик ВМС США.

Пользователи "Твиттера" с иронией восприняли публикацию американского конгрессмена Брайана Маста, который поздравил ВМС США фотографией российского атомного ракетного крейсера "Пётр Великий".

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

На ошибку конгрессмену указал в "Твиттере" военный обозреватель газеты Politico Дэйв Браун. Маст исправил её, заменив картинку на проморолик ВМС США. Но это не спасло его от насмешек интернет-пользователей.

— Спасибо, товарищ, — написал jodfoster с отсылкой к СССР, где было принято обращаться так друг к другу.

— Россия гордится тобой, — пошутил GuiaDLP.

— Спасибо за поддержку российского флота, — отметил scaldedpuppy.

Оконфузился ранее и лидер США Дональд Трамп. Он выступил на студенческом саммите Turning Point на фоне странной президентской печати. Вместо лозунга "Из многих — единое" на ней было написано "45-й — марионетка".