Стена заброшенного здания под Костромой насмерть придавила ребёнка

Стена заброшенного дома в Вохомском районе Костромской области рухнула на трёх детей. Один мальчик от полученных травм погиб, ещё один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

— Следственными органами СК РФ по Костромской области проводится доследственная проверка по факту гибели и травмирования восьмилетних мальчиков в результате обрушения стены заброшенной постройки возле посёлка Талицы Вохомского района, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, дети искали металл и раскапывали землю у заброшенного здания. В этот момент стена постройки и рухнула на детей. Мальчики были одни — без взрослых.