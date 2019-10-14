Житель Челябинска расстрелял трёх человек

Одна из жертв позднее скончалась в больнице. Подозреваемого в стрельбе задержали.

В Курчатовском районе Челябинска госпитализировали троих мужчин с огнестрельными ранениями. Пьяные разборки со стрельбой устроили у подъезда в доме на Свердловском проспекте, сообщает агентство 74.ru.

Прибывшая к месту инцидента полиция обнаружила троих пострадавших в возрасте 35, 26 и 37 лет. Все мужчины были пьяны. Одного забрали в городскую больницу № 5, двоих — в больницу № 3.

— Один из двух мужчин скончался, у него было ранение в живот, у второго — ранение не слишком серьёзное, его врачи могут выписать в ближайшее время, — рассказали агентству.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий уголовным розыском подозреваемый 1969 года рождения был задержан, — сообщили РИА "Новости" в областном ГУ МВД России.

Несколько дней назад в регионе произошёл другой случай с участием пьяных граждан. В аэропорту Челябинска пассажирка покусала полицейского.