В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат

В городе Выксе в Нижегородской области злоумышленники взорвали банкомат "Металлинвестбанка". Обломки разлетелись в радиусе нескольких метров. Удалось ли злоумышленникам украсть деньги, неизвестно.
По данным портала "Выкса.рф", жители микрорайона Жуковского сообщили в МЧС о мощном взрыве около 3:30 ночи. На место выехали спасатели и наряд полиции. Место взрыва закрыли чёрным полотном, а вокруг натянули оградительную ленту. Подробности произошедшего неизвестны.
Ранее аналогичный случай произошёл в Якутске. Двое мужчин подорвали банкомат в научно-исследовательском институте, но до денег добраться не смогли. Они уже задержаны.
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