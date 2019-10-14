В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат

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Фото © Выкса.рф

Громкие звуки ночью услышали жители соседних домов и позвонили в экстренные службы.

В городе Выксе в Нижегородской области злоумышленники взорвали банкомат "Металлинвестбанка". Обломки разлетелись в радиусе нескольких метров. Удалось ли злоумышленникам украсть деньги, неизвестно.

<p>Фото © <a href="https://xn--80ady2a0c.xn--p1ai/29271-vzorvali-bankomat.html" target="_blank">Выкса.рф</a></p>

По данным портала "Выкса.рф", жители микрорайона Жуковского сообщили в МЧС о мощном взрыве около 3:30 ночи. На место выехали спасатели и наряд полиции. Место взрыва закрыли чёрным полотном, а вокруг натянули оградительную ленту. Подробности произошедшего неизвестны.

Ранее аналогичный случай произошёл в Якутске. Двое мужчин подорвали банкомат в научно-исследовательском институте, но до денег добраться не смогли. Они уже задержаны.

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