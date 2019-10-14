В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат

Громкие звуки ночью услышали жители соседних домов и позвонили в экстренные службы.

В городе Выксе в Нижегородской области злоумышленники взорвали банкомат "Металлинвестбанка". Обломки разлетелись в радиусе нескольких метров. Удалось ли злоумышленникам украсть деньги, неизвестно.

По данным портала "Выкса.рф", жители микрорайона Жуковского сообщили в МЧС о мощном взрыве около 3:30 ночи. На место выехали спасатели и наряд полиции. Место взрыва закрыли чёрным полотном, а вокруг натянули оградительную ленту. Подробности произошедшего неизвестны.

Ранее аналогичный случай произошёл в Якутске. Двое мужчин подорвали банкомат в научно-исследовательском институте, но до денег добраться не смогли. Они уже задержаны.