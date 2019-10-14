В Орске в мусорных баках нашли расчленённое тело женщины

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Фото © VK / СК РФ

Личность погибшей следователи смогут установить только после судебно-медицинской экспертизы.

Жители Орска нашли в мусорных баках руки и ноги женщины без кистей и стоп. Следователи возбудили уголовное дело.

— В настоящее время следователи работают на месте, изучают фрагменты тела, предположительно женщины, — передаёт РИА "Новости" слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по области Анжелики Линьковой.

Она отметила, что личность погибшей смогут установить только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Лайф сообщал, что в Элисте мужчина расчленил любовницу и спрятал тело в камыше.

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