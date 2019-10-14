Эрдоган заявил, что Россия не против расширения турецкой операции в Сирии

По словам турецкого президента, одной из главных целей наступления является приграничный город Кобани.

Россия не против дальнейшего развития турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, в частности освобождения от курдов приграничного города Кобани. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, добавив, что при этом у его страны нет планов занимать город Манбидж.

— Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем. Мы ведём переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне. Манбидж не очищен (от курдских формирований. — Прим. ред.), несмотря на обещание США. Но Турция туда не войдёт, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель — обеспечить их безопасность, — заявил журналистам турецкий лидер.

Напомним, Турция 9 октября объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. Турецким войскам уже удалось захватить три стратегически важных приграничных города. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.

Позднее стало известно, что курдская автономная администрация достигла договорённости с Дамаском о размещении сирийской армии на своей территории для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.