Житель Уфы подал в суд на "Битву экстрасенсов", которая определила его в маньяки

Во время 12-го сезона маги разыскивали убийцу возлюбленного экс-участницы "Дома-2" и указали на него.

Житель Уфы подал в суд на шоу "Битва экстрасенсов", после выпуска которого в 2012 году он прослыл маньяком-гомофобом. По данным Mash, Мещанский суд отклонил иск Станислава Булатова, но он подал апелляцию в Мосгорсуд.

Восемь лет назад бывшая участница "Дома-2" Джина Изюмская обратилась в программу с просьбой найти убийцу её возлюбленного Олега Тимофеева. Девушка рассказала, что любовь сильно изменила Олега — до встречи с ней, по словам Джины, он был гомосексуалистом. Поисками убийцы занялись участники 12-го сезона "Битвы".

Булатов говорит, что маги указали на него. Они даже выдвинули версию, что Тимофеев был не единственным пострадавшим. По видению участников "Битвы", Булатов был серийным грабителем. При этом он якобы целенаправленно выбирал гомосексуалистов. В итоге обвинения с мужчины сняли, но в устах народа он так и остался маньяком-гомофобом.

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" пригрозила подать в суд на победителя 14-го сезона.