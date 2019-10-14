Из желудка жителя Подмосковья достали металлическую ложку

Как объяснил врачам пациент, он проглотил часть столового прибора на спор. Ещё и завернул её в бумажную салфетку.

В подмосковных Мытищах из желудка 44-летнего мужчины врачи извлекли часть ложки. Он пару дней ждал, что она выйдет естественным путём, но потом обратился к специалистам, сообщает Минздрав Московской области.

— Рентгенографическое обследование подтвердило наличие инородного тела в пищеводе пациента. Врачи приёмно-диагностического отделения извлекли металлический предмет под местной анестезией эндоскопическим методом — без единого разреза — и спасли жизнь пациенту, — цитирует Минздрав заведующего приёмно-диагностическим отделением Виталия Шконду.

Мужчина рассказал, как столовый предмет попал в желудок: он попросту поспорил, что может его проглотить. Даже завернул при этом в салфетку. Мужчину уже выписали из стационара и напоследок провели беседу о правильном и полезном питании.

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