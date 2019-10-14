В Подмосковье годовалая девочка попала в реанимацию, выпив удалитель жира

Годовалую девочку из подмосковного Долгопрудного доставили в московскую больницу с отравлением химическими веществами. Согласно предварительным данным, ребёнок выпил жироудалитель для плит.
— В одну из московских больниц доставлена годовалая девочка. У ребёнка диагностировали ожоги слизистой рта и ротоглотки, — передаёт АГН "Москва" сообщение источника в оперативных службах.
Отмечается, что в настоящий момент девочка находится в токсикореанимации. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Ранее Лайф сообщал, что суд отказал Алибасову в иске на 100 млн после отравления "Кротом".
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