В Подмосковье годовалая девочка попала в реанимацию, выпив удалитель жира

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Врачи диагностировали у малышки ожоги слизистой рта и ротоглотки. Врачи наблюдают за её состоянием.

Годовалую девочку из подмосковного Долгопрудного доставили в московскую больницу с отравлением химическими веществами. Согласно предварительным данным, ребёнок выпил жироудалитель для плит.

В одну из московских больниц доставлена годовалая девочка. У ребёнка диагностировали ожоги слизистой рта и ротоглотки, — передаёт АГН "Москва" сообщение источника в оперативных службах.

Отмечается, что в настоящий момент девочка находится в токсикореанимации. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее Лайф сообщал, что суд отказал Алибасову в иске на 100 млн после отравления "Кротом".

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