Посетившие Крым представители украинской диаспоры: Для нас он был и есть русский

Члены делегации констатировали, что на полуострове идёт глобальное строительство новой инфраструктуры.

Крым — часть России, и всё больше людей в мире воспринимает полуостров как российскую территорию. Такое заявление сделал представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

— Мы поддерживаем позицию единения с Россией. Крым является территорией Российской Федерации, частью Союзного государства России и Белоруссии, и здесь никакого сомнения быть не может. Всё остальное — не более чем давление, которое пытаются оказать на тех или иных людей, чтобы помешать контактам с Крымом. С другой стороны, учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась, — сказал Геращенко РИА "Новости".

В свою очередь другой член посетившей полуостров делегации, секретарь правления Русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук, рассказал журналистам, что уже не первый раз посещает Крым. И, по его мнению, полуостров с каждым годом всё сильнее преображается в лучшую сторону после воссоединения с Россией.

— Хочется самому увидеть, как реально здесь всё выглядит. Сразу видно, как меняется Крым, идёт глобальное строительство новой инфраструктуры. Реально изменения к лучшему происходят практически каждый день. Официальная государственная политика — это одно, а реальные знания людей — это другое. В Польше как минимум половина честно говорят, что Крым русский. Для нас Крым был всегда и есть русский, — заявил Романчук.

Как сообщал Лайф, в Крым с ознакомительным визитом приехала делегация представителей украинской диаспоры из восьми стран мира, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".