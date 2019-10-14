Эрдоган поставил НАТО перед выбором: Вы с нами или с террористами?

Он говорит, что Турция находится под угрозой со стороны боевиков, а альянс бездействует.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул НАТО в том, что военный блок не помогает Анкаре, вопреки пятой статье устава организации. Он допустил, что бездействие членов альянса может быть связано с тем, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО.

— Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьёй, НАТО должно быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают, — заявил он журналистам.

Эрдоган также рассказал о телефонных переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По словам турецкого лидера, иностранные коллеги "находятся под серьёзным давлением дезинформации".

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Кампания направлена против запрещённых в Турции курдских формирований — Рабочей партии Курдистана (РПК), курдской партии "Демократический союз" (PYD) и Сил самообороны курдов (YPG). Официальный Дамаск направил на север страны войска для помощи курдам в отражении турецких атак. Армия САР уже вошла в город Табка.