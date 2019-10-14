Российские военные прокомментировали сообщения об ударах по больницам в Сирии

В ведомстве выразили сожаление, что авторитетная американская газета пошла на поводу у террористов и спецслужб.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал манипуляцией сообщение западных СМИ о том, что российские истребители ударили по больницам в Сирии.

— В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским "госпиталям". Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб, — сказал он.

Также Конашенков заверил, что американские журналисты неправильно представляют уровень жизни сирийцев, которые остались в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем боевиков "Джебхат ан-нусры" *.

Подобное заявление уже приходилось опровергать Минобороны месяцем ранее.

А на днях замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусра" побеждены в Сирии, однако остаются отдельными очагами.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению суда.