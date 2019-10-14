Пиарщиков Трампа раскритиковали за видео, где он "расстреливает" оппонентов

Общество не оценило креатива команды действующего президента США и требует официальных извинений.

В США разгорается скандал вокруг видеоролика, на котором президент Дональд Трамп устраивает настоящую бойню в церкви под названием Fake News. Клип представляет собой один из самых кровавых фрагментов боевика "Kingsman: Секретная служба", вот только лица действующих героев изменены. В частности, вместо Колина Фёрта за оружие берётся хозяин Белого дома, а "жертвами" становятся его многочисленные политические оппоненты и логотипы недружественных СМИ.

В полном варианте видеоролика есть эпизод, на котором человек с головой Трампа поджигает голову Берни Сандерса — его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах. Кроме того, по пуле "получили" экс-президент США Барак Обама, а также чета Клинтон.

По данным New York Times, скандальное видео было смонтировано пиар-командой президента Трампа специально для конференции его сторонников в Майами. Американская пресса, особенно попавшая под "расстрел", восприняла ролик буквально с ужасом. В частности, CNN напоминает, что это уже не первое видео, в котором сторонники Трампа пропагандируют насилие.

Журналисты требуют, чтобы президент и его семья, а также Белый дом и администрация Трампа немедленно осудили подобные действия и принесли обществу извинения.

Отметим, что подобные видеоролики — достаточно распространённый приём в мире чёрного пиара. Например, во время предвыборной кампании на Украине штаб Порошенко опубликовал видео, где Зеленского "сбивает" фура. Охрану последнего после этого решили усилить.