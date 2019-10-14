Мэр Абакана насмерть разбился в ДТП в Красноярском крае

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Фото © ИА "Хакасия"

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Он попал в аварию на своём "форде" по дороге в Минусинск. Глава Хакасии уже выразил свои соболезнования родным градоначальника.

Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким, — приводит слова Валентина Коновалова пресс-служба Правительства Хакасии.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id171023170" target="_blank">Николай Булакин</a></p>

В УМВД РФ по Красноярскому краю сообщили Лайфу, что Булакин не справился с управлением. Его автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.

Николай Булакин стал главой Администрации Абакана в 1995 году, после чего несколько раз переизбирался на этот пост.

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