Лайф публикует фото с места гибели мэра Абакана в аварии

Удар автомобиля был такой силы, что у водителя не было шансов: часть машины оказалась буквально раздавлена.

В распоряжении Лайфа оказались снимки с места гибели мэра Абакана Николая Булакина.

В полиции рассказали, что Булакин ехал по автодороге "Енисей" на внедорожнике Ford. На 433-м километре трассы он не справился с управлением. Его машина съехала в кювет и влетела в дерево. Глава города умер на месте.

На снимках с места аварии видно, что удар машины об дерево был очень сильным. Все подушки безопасности сработали, но шансов у водителя не было — верхняя часть машины буквально вдавлена в нижнюю. Глава Хакасии уже выразил свои соболезнования родным градоначальника.