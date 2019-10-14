Стало известно, сколько россиян делают заготовки на зиму

Самыми популярными домашними консервами оказались банки с помидорами, огурцами и капустой.

85 процентов семей в России заготавливает на зиму овощи, фрукты и ягоды. Такие результаты получил в ходе опроса ВЦИОМ.

— В семьях 85% россиян делают домашние заготовки. Причём делает их самостоятельно 52% опрошенных, преимущественно женщины (69%) и люди старшего возраста: 45−59 (62%) и от 60 лет (65%), — сообщили социологи.

После помидоров, которые заготавливают 73 процента всех запасливых хозяев, идут огурцы: их консервируют 70 процентов. Капусту солят 32 процента от всех, ягоды — 24. Следом идут перец (23%), яблоки (22%) и кабачки (21%). Чуть меньшей популярностью пользуются грибы (16%), морковь (15%), баклажаны (14%), фрукты (11%).

Среди причин, по которым россияне берутся закатывать банки, — это вкус продукта, его экономичность. Треть опрошенных уверены, что домашние заготовки выше по качеству, чем покупные, и почти столько же считают их полезными.

Каждый десятый участник опроса закатывает банки не для себя, а чтобы впоследствии подарить их родственникам и друзьям. Две трети опрошенных заготавливают свой собственный урожай.

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