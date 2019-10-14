Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона

При этом уделить время просмотру всего 14-часового выступления в Кремле, "при всём уважении" к украинскому лидеру, не смогли.

Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он признал, что просмотру всего 14-часового выступления в Кремле время посвятить не могли, однако тезисы Зеленского по некоторым острым темам были внимательно изучены и доведены до российского руководства.

— Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно с теми, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, минских договорённостей и так далее, — заверил Песков. — Конечно, при всём уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объёма общения с представителями СМИ. Но ещё раз повторяю: основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину.

Напомним, что 10 октября президент Украины Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию, которая продолжалась больше 14 часов. Таким образом, он поставил рекорд по продолжительности общения с журналистами, переговорив даже своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Предыдущий рекорд (7 часов 20 минут) принадлежал именно ему. Чтоб продержаться до конца пресс-марафона, Зеленскому даже пришлось колоть специальные инъекции.

Круг тем, которые он успел затронуть в ходе общения с прессой, был самый широкий, но в центре обсуждения, конечно, были отношения с Россией. В ходе пресс-марафона Владимир Зеленский рассказал, что рассчитывает на встречу "Нормандской четвёрки" в ноябре. Так, он заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным пока не планируется, но очень нужна для разрешения конфликта в Донбассе.