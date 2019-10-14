Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу

Президент РФ Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета. Это самка по кличке Альфа. Однако Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду предоставят возможность переименовать птицу, если ему не понравится эта кличка.

Путин уже прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В последний раз лидер страны посещал королевство в 2007 году. Из аэропорта глава государства отправится в Королевский дворцовый комплекс, где пройдут переговоры с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.