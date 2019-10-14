Путин прибыл в Саудовскую Аравию впервые за 12 лет

Российский лидер в последний раз посещал королевство с государственным визитом в феврале 2007 года.

Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Борт № 1 приземлился в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

Далее президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоятся российско-саудовские переговоры. В программе Путина: первое заседание Российско-саудовского экономического совета, беседа с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и обед от его имени в честь российского президента. По итогам визита планируется подписание порядка 30 документов.

Российский лидер в последний раз посещал королевство с государственным визитом 12 лет назад.

В преддверии визита Путин отметил вклад Саудовской Аравии в разрешение кризиса в Сирии.