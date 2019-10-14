День, определяющий зиму: Синоптики рассказали о погоде после Покрова

К середине недели в столичном регионе ожидаются первые заморозки, но затем снова потеплеет.

Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима. Так, если на Покров дует восточный или северный ветер, зима окажется морозной. Если день ясный и тёплый, то осень продлится и снег ещё долго не выпадет.

В понедельник в Москве ожидается 14–16 градусов выше нуля. В области температура поднимется до +17 градусов, сообщает "Российская газета". Синоптики заверили, что снега не будет. Погода будет облачной с прояснениями. При этом ветер подует с юга и юго-запада.

Отмечается, что в среду в столичном регионе ожидается кратковременное похолодание. Температура воздуха не поднимется выше десяти градусов. А в ночь на среду возможны даже слабые заморозки до -1 градуса.

Но в четверг снова потеплеет. Температура поднимется до 11–16 градусов выше нуля. Осадков не предвидится. В пятницу и субботу ожидается плюс 7–12 градусов.

В целом температура воздуха будет выше климатической нормы октября. Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал об "удивительной аномалии" погоды.