В Кремле отвергли предложение Зеленского обсудить Крым в "нормандском формате"

Об "обсуждении" не может быть и речи: вопрос о статусе полуострова был окончательно закрыт ещё пять лет назад.

В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил Владимир Зеленский в ходе прошедшего пресс-марафона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, об "обсуждении" не может быть и речи: вопрос о статусе полуострова был окончательно закрыт ещё пять лет назад.

— Этот вопрос был закрыт в своё время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно, — добавил Песков.

Отметим, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ранее Лайф сообщал, что 10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая продолжалась больше 14 часов. Круг тем, которые он успел затронуть в ходе общения с прессой, был самый широкий, но в центре обсуждения, конечно, были отношения с Россией. В ходе пресс-марафона Владимир Зеленский рассказал, что рассчитывает на встречу "нормандской четвёрки" в ноябре.