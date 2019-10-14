В Кремле "даже думать не хотят" о возможности столкновения России и Турции в САР

В Кремле "даже думать не хотят" о возможности военного столкновения России и Турции в Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, — пояснил Песков.

При этом представитель Кремля подтвердил, что власти России и Турции находятся в контакте из-за операции на севере Сирии.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Кампания направлена против запрещённых в Турции курдских формирований — Рабочей партии Курдистана (РПК), курдской партии "Демократический союз" (PYD) и Сил самообороны курдов (YPG).