Путин дал поручение компенсировать авиакомпаниям рост цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 ноября выделить деньги на компенсацию расходов авиакомпаний, связанных с удорожанием топлива. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Это поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета. Оно состоялось в начале сентября этого года.
Несколько дней назад стало известно, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения о сдерживании роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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