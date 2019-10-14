Путин дал поручение компенсировать авиакомпаниям рост цен на топливо

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Фото © Flickr/jaime.silva

С соответствующей просьбой в правительство ранее обращалась ассоциация авиаперевозчиков.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 ноября выделить деньги на компенсацию расходов авиакомпаний, связанных с удорожанием топлива. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Это поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета. Оно состоялось в начале сентября этого года.

Несколько дней назад стало известно, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения о сдерживании роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

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