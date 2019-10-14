Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

По сравнению с предыдущей версией списка новая включает дополнительно 23 лекарственных препарата.

С 2020 года перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) будет увеличен на 23 позиции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение, — заявил Медведев на регулярной встрече с вице-премьерами.

Ещё одним нововведением станет то, что в перечне лекарств добавятся препараты, которые могут получать льготники. Прежде всего речь идёт о дорогостоящих лекарствах для лечения сложных и высокозатратных нозологий.

— Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями, — подчеркнул глава правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что обеспечение населения лекарственными средствами является крайне важной социальной помощью гражданам, а потому препараты не только должны быть везде доступны, но и отвечать необходимым критериям. Как добавил премьер, правительство и дальше продолжит работу в этом направлении и будет постоянно обновлять перечень ЖВНЛС и включать в него современные высокоэффективные препараты.

Как сообщал Лайф, члены партии "Единой России" проверят готовность аптек в регионах к внедрению обязательной маркировки лекарств. Мониторинг пройдёт с 14 по 20 октября.