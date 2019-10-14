Лидерам движения за отделение Каталонии дали в сумме 100 лет тюрьмы

Большинство фигурантов дела получили серьёзные сроки. Лишь трое отделались лёгким наказанием.

Верховный суд Испании приговорил 12 лидеров каталонских сепаратистов к тюремному заключению до 13 лет, сообщает Би-би-си.

Так, за "мятеж и злоупотребление госсредствами" 13 лет получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас. 11-летний срок получила бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель. По 9 лет получили бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарта.

— 100 лет тюрьмы в общей сложности! Пришло время реагировать, как никогда раньше. За будущее наших детей. За демократию. За Европу,— написал в Twitter экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, сбежавший в Бельгию.

Как сообщал Лайф, два года назад в Барселоне и во всей Каталонии прошёл референдум за независимость региона от Испании. За это проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Испанские власти назвали его незаконным.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Это будут четвёртые выборы в стране за четыре года, до этого выборы в Испании проходили в конце апреля. Тогда победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента. Второе место заняла правоцентристская Народная партия, явка составила 75%.