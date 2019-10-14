Два мажора сняли жестокое избиение биатлониста на видео, тот скончался

Мажоры ночью нагрянули в квартиру к знакомому после перепалки по телефону и набросились с кулаками.

В Красноярске после нескольких недель комы умер 31-летний мастер спорта по биатлону Дмитрий Сисигин. Подруга погибшего Евгения заявила Лайфу, что мужчину жестоко избили местные мажоры — сын бывшего судьи Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв.

— Шилов орал, хвастался этим [избиением]. Есть видео, где он говорит: "Я всё сделал сам, теперь эта ... в крови умирает. У меня рука уже опухла". А теперь он пытается съехать, что Дима сам упал и ударился головой об пол. Мол, Дима после того, как его избили, встал и пошёл с ними курить. Да не может такого быть! Они проломили ему череп! — негодует Евгения.

Мажоры до сих пор остаются на свободе, несмотря на то что они записали на видео совершённые в ночь на 15 сентября зверства и выложили в соцсетях. На кадрах сын бывшей судьи и председателя Совета депутатов показывает комнату, где лежит избитый Дмитрий.

Региональное управление СКР устанавливает обстоятельства смерти биатлониста. Уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" было переквалифицировано на более тяжкую статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

— 15 сентября в ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе ведомства версию следствия.

В управлении добавили, что роль каждого из фигурантов дела устанавливается, решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения. Тем временем друзья погибшего намерены добиться правосудия. Они бояться, что мажоры могут избежать наказания с помощью высокопоставленных родителей. Местные жители назначили "народный сход" на 15 октября.

Ранее Лайф рассказывал о другом мажоре, который устроил смертельное ДТП ещё в 13 лет и с тех пор гоняет пьяным и без прав