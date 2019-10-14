Распутина рассказала о давнем конфликте с Зеленским, за который он извинялся

Скандал случился на съёмках "Квартала-95" в далёком 2010 году, когда нынешний президент Украины ещё был комиком.

Певица Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Sobesednik, в 2010 году, когда Зеленский был ещё комиком, Распутину пригласили участвовать в шоу "Квартал-95". Перед выходом на сцену певица потребовала у Зеленского, чтобы в её адрес не было никаких провокационных шуток. На что он заверил: всё будет хорошо.

Однако на сцену вдруг вынесли бюстгальтер из пластиковых бутылок, который хотели надеть на Распутину. Певица спела пару песен, которые были указаны в контракте, и со скандалом покинула студию.

Примерно год спустя Зеленский встретил Распутину с её супругом в одном из московских ресторанов. Он подошёл к исполнительнице и принёс свои извинения за тот случай. Распутина оценила этот жест и отметила, что умение признавать ошибки пригодится ему на президентском посту.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленского "поймали" во время пробежки в Киеве с iPhone 11.

Маша Распутина — советская и российская поп-певица, исполнительница хитов "Роза чайная", "Играй, музыкант", "Гималаи". Запомнилась "детям 90-х" в образе разбитной девчонки без комплексов с грубым и низким тембром голоса. Около 10 лет назад она пропала с экранов, лишь изредка радуя поклонников выступлениями на сборных концертах а-ля "Хиты 90-х". Чем сейчас занимается бывший секс-символ российской эстрады, читайте на сайте uznayvse.ru