ФБК Навального грозят новые проверки из-за многомиллионных "пожертвований"

Юрист Илья Ремесло направил обращение в Минюст с просьбой выяснить, как так получилось, что фонду блогера "жертвовали" огромные суммы его же собственные сотрудники с зарплатой в 80 тысяч рублей.

В декабре прошлого года хакерская группа Anonymous опубликовала в Сети документы так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), согласно которым "пожертвования от простых россиян" в пользу блогера Алексея Навального на самом деле поступают от самих сотрудников организации. При этом зарплата работников ФБК не превышала 80 тысяч рублей. В то время как некоторые транши достигали нескольких миллионов рублей.

Например, трое сотрудников ФБК — два юриста Вячеслав Гимади и Евгений Замятин, а также глава социологической службы организации Анна Бирюкова в период с апреля по май 2017 года перечислили собственной организации 5,5 миллиона рублей. При том эти переводы совпали по времени с подготовкой Алексеем Навальным несанкционированных митингов в центре Москвы. Как считает юрист Илья Ремесло, данные средства поступали из-за границы.

— За подлинность этой информации я готов поручиться лично и неоднократно предлагал ФБК подать на меня в суд иск о защите деловой репутации, если они считают, что сотрудники ничего на счёт ФБК не вносили. Так откуда у сотрудников ФБК эти миллионы? Для меня очевидно, что это и есть те самые деньги заграничных спонсоров, которые нельзя было оприходовать официально, либо деньги, нажитые преступным путём, — написал на своей странице в "Фейсбуке" юрист.

Кстати, аналогичная схема уже использовалась Навальным на выборах мэра Москвы в 2013 году: деньги заводились на "Яндекс.Кошельки" его сотрудников (в том числе от иностранных отправителей), а потом они "жертвовались" Навальному.

— Не сомневаюсь, что Навальный и его команда будут отрицать факт того, что получали миллионы "пожертвований" от собственных сотрудников. Чтобы разобраться в этой истории, я отправил обращение в Министерство юстиции с просьбой проверить: перечислялись ли сотрудниками ФБК и членами команды Навального пожертвования на счета ФБК в 2015–2018 годах? Каковы реальные источники происхождения данных средств? — подытожил Илья Ремесло.

Напомним, ранее Минюст России объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство выявило финансирование ФБК из-за рубежа.

Как сообщал Лайф, после этого решения ведомства Алексей Навальный и его ближайший сторонник Георгий Албуров поспешили покинуть Россию. При этом старались ввести своих подписчиков в заблуждение относительно того, куда собрались лететь. Позднее пользователи Сети разместили видео прилёта Навального в Нью-Йорк.