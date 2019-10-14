Филе говядины вагю и шоколадный мусс. Чем Путина угощают во дворце в Эр-Рияде

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Стало известно, чем угощают президента РФ Владимира Путина на приёме во дворце короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. Так, на столах из горячего: домашняя соленая сёмга с зелёной спаржей под бальзамическим соусом, куриная грудка, фаршированная овощами, с шафраном и куркумой и филе говядины вагю с мини-морковью и запечённым картофелем под апельсиновым соусом.

Также российскую делегацию угощают ассорти саудовских закусок и шоколадным муссом с хрустящей нугой, манговым пюре и малиновым мороженым.

<p>Фото © LIFE</p>

Сегодня российский лидер прибыл в Эр-Рияд. У главы государства запланированы переговоры с королём Саудовской Аравии и подписание соглашений.

Уже завтра Путин посетит ОАЭ.

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