У половины прошедших диспансеризацию россиян нашли хронические болезни

Ещё 30% граждан оказались здоровы, у 20% были обнаружены функциональные отклонения.

У половины россиян старше 18 лет, прошедших в прошлом году диспансеризацию, обнаружили хронические болезни, а у детей этот показатель ещё выше. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад Минздрава об итогах диспансеризации.

Согласно документу, 30% граждан старше 18 лет оказались здоровы, у 20% обнаружили функциональные отклонения, у 50% — хронические болезни. Среди детей до 14 лет у 56% нашли "хронику", в категории от 15 до 17 лет этот показатель составляет 55%.

Согласно данным Минздрава, в 2018 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошло 62 миллиона россиян.

Ранее Лайф писал о вступлении в силу новых правил диспансеризации, согласно которым граждане старше 40 лет могут пройти диагностику онкологических заболеваний.