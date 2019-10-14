Россиянка умерла после мучительных осложнений липосакции

Врачи боролись за жизнь пациентки шесть дней, но спасти её не смогли. Смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и лёгких.

Следственным отделом по городу Вологде регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти 35-летней пациентки частной клиники. Врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сама операция была проведена 26 сентября. В тот же день после хирургической манипуляции в условиях стационара женщину выписали долечиваться домой, где её состояние ухудшилось.Уже на следующий день пациентка по скорой с мучительными болями была доставлена в больницу, где её состояние оценили как тяжёлое. Врачи шесть дней боролись за жизнь вологжанки, однако четвёртого октября она скончалась.

По данным медицинской экспертизы, смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и лёгких. Это осложнение, которое возникает вследствие попадания жировой ткани в просвет сосуда, что вызывает его закупорку. Дальнейший сценарий: нарушение кровоснабжения, массивный отёк головного мозга и расстройства функций жизненно важных органов. Причинами летальности в первые часы после травмы являются шок и острая массивная кровопотеря. В более позднее время — тяжёлые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения болезни.

— В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства трагической гибели женщины, а также причинно-следственные связи между организацией лечебного процесса и наступившими последствиями для пациента, для чего будет проведена судебно-медицинская экспертиза с привлечением соответствующих специалистов, — комментируют в СК.

Ранее Лайф рассказывал, как в городской клинической больнице в Москве скончалась 31-летняя пациентка, которая больше месяца назад перенесла пластику груди. Состояние женщины ухудшилось вскоре после операции, она была госпитализирована, однако спасти её не удалось.

По статистике, чаще всего к пластическим хирургам россияне обращаются для проведения блефаропластики — операции по изменению форм век и разрезов глаз. Ещё 19% ложатся под хирургический нож, чтобы увеличить молочные железы.