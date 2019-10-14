СКР показал видео с серийным насильником из Томской области

Преступника искали с 2004 года. Его вычислили по ДНК и показаниям одной из жертв.

В городе Стрежевом Томской области провели следственный эксперимент с 60-летним бывшим сотрудником МВД РФ, который теперь стал фигурантом дела о серийных нападениях на женщин.

На кадрах, опубликованных ведомством, показано, как его водят в наручниках. Мужчина демонстрирует, как готовил и совершал нападения. На другом эпизоде есть кадры того, как проходила процедура опознания.

Напомним, серийного маньяка-насильника в городе искали 15 лет. После очередного нападения в руки следователей попало ДНК преступника, а его жертва смогла стянуть маску и увидеть лицо маньяка. После его задержания стало известно, что это бывший сотрудник правоохранительных органов.