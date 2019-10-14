Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Уфа — Москва

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Уфа — Москва. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте авиадиспетчера Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.
Мужчина нарушал порядок, кричал и не выполнял требования экипажа. Перед посадкой экипаж запросил наряд полиции. Когда самолёт приземлился, буйного пассажира задержали до выяснения обстоятельств.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов в Домодедово.
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