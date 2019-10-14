Мажор из видео с кровью на лице признан лишь свидетелем по делу об убийстве

Лайф выяснил, что молодой человек и его друг ранее привлекались к уголовной ответственности за наркотики, грабёж и мошенничество.

Автор кровавого видео с избиением в Красноярске мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина проходит по уголовному делу об убийстве спортсмена в качестве свидетеля. О статусе сына бывшего судьи и председателя районного Совета депутатов рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Его приятель Андрей Шмелёв является подозреваемым. Он находится под подпиской о невыезде. При этом, по словам собеседника Лайфа, Шилов и Шмелёв ранее привлекались к уголовной ответсвенности за наркотики, грабёж и мошенничество.

Как сегодня писал Лайф, 24-летний и 29-летний приятели после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире Дмитрия. Спустя 22 дня комы он умер.