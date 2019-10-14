Лайнер "Аэрофлота" экстренно вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Airbus А321 "Аэрофлота" экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел и направился в сторону Лондона. Причиной стал отказ правого двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

На борту — 112 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Отмечается, что посадка лайнера прошла в штатном режиме.

10 октября пассажирский лайнер "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва — Бургас, экстренно посадили в Ростове-на-Дону из-за травматического пистолета у пассажира. Очевидцы рассказали, что при досмотре мужчину заставили выложить пену для бритья, а вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Позже было опубликовано видео момента досмотра.