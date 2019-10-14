Мама жестоко убитой Лизы записала видеообращение: Слова благодарности и слёзы

Речь Елены несколько раз прерывалась, она пыталась сдержать эмоции, но голос её срывался.

Мама жестоко убитой в Саратове девятилетней Лизы записала видеообращение и со слезами на глазах поблагодарила всю Россию за поддержку и сочувствие. Елена также призвала сделать всё возможное для предотвращения подобных трагедий, а именно обезопасить подходы к школам.

— Я могу положиться на каждого участника поисков, обнять и сказать каждому: "Ты был важен, ты был рядом". К сожалению, вышло как вышло. Тем не менее я готова поблагодарить весь Саратов, всю страну, нам звонили люди из других городов, подбадривали. Это невозможно выразить словами. Не дай Бог, чтобы это где-то повторилось. Эта ситуация не поддаётся никакому определению, такого я бы не пожелала даже врагу, — говорит она на кадрах, которые опубликовала тётя Лизы Ирина Кулясова в "Фейсбуке".

Елена призывает сделать подходы к школам безопасными, поскольку это просто жизненно необходимо. Дети ходят через такие дебри, о которых родители просто не догадываются, говорит мать. Она уже обратилась с этим предложением к саратовским властям, и те заявили о готовности предпринять необходимые меры.

Лиза пропала 9 октября по пути в школу. Девочку искали тысячи человек, в ночь на 11 октября её нашли убитой в гаражах. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он уже сознался в содеянном и рассказал о причинах расправы над ребёнком. Вчера Лизу похоронили на Сторожевском кладбище, расположенном в пригороде Саратова.