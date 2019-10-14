Концертная фура Киркорова застряла на берегу реки в Коми

Сам артист снимает сториз о путешествии в город Усинск и не переживает об инциденте.

Филипп Кироков может остаться без оборудования для своего ближайшего концерта. Фура с реквизитом артиста застряла на берегу реки Печоры. У короля российской эстрады на завтра запланирован концерт в одноимённом городе — Печоре. Жители города восприняли ситуацию как комичную.

— Печорские дороги — лучшая контрацепция от российского шоу-бизнеса, — написал комментарий к новости в группе в соцсети "ВКонтакте" "Привет! Сейчас в Печоре" Анатолий Мелешин.

— Думали, в сказку попали? — отметил Павел Тишин.

— Останется тут и сопьётся, — пишет Димон Терентьев.

Сам же Киркоров в соцсетях пока приветствует город Усинск, что примерно в ста километрах от Печоры.

Подобный случай с концертным оборудованием артиста — уже второй за последние несколько месяцев. В июле фура Киркорова вылетела с трассы под Ростовом.