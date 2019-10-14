В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от болезней осенью

По словам главы ведомства, сейчас наблюдается пик заболеваний негриппозного характера.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хорошей профилактикой заболеваний осенью станут прививки от гриппа. Кроме того, она рекомендовала больше заниматься спортом и находиться на открытом воздухе.

— Это тоже стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма, — отметила она в ходе прямого эфира на портале "Будущее России. Национальные проекты".

Глава ведомства отметила, что сейчас наблюдается подъём заболеваемости негриппозного характера, так как вирус гриппа ещё не пришёл. Но уже сейчас следует запастись масками и средствами дезинфекции.

Ранее Лайф рассказывал, что самые популярные способы избежать простуды оказались самыми неэффективными.