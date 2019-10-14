Ил-76 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга

Транспортный самолёт Ил-76 экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Причиной стало срабатывание датчика невыхода шасси.

— Командир воздушного судна доложил диспетчеру о том, что сработал датчик невыхода шасси. О самолёте были предупреждены все аварийные службы, но посадка прошла благополучно — шасси вышли, — сообщил порталу URA.RU источник в аэропорту Кольцово.

Самолёт принадлежит авиакомпании "Авиакон цитотранс". Он летел в Екатеринбург из Улан-Удэ.