Эксперт: Наказание за нападения на силовиков в РФ выбивается из мировой практики

У правозащитников есть версия, откуда в России пошла такая тенденция: всему виной лихие 90-е.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал обыски у участников незаконной акции протеста, которые подозреваются в нападении на сотрудников правоохранительных органов. По мнению Кабанова, ситуация, которая сложилась в отношении правоохранителей в нашей стране, не соответствует международной практике. За рубежом любые проявления насилия или даже угроза в сторону полицейских — это недопустимая история, и виновных наказывают намного строже, чем у нас.

В то же время он отметил, что такое отношение к стражам порядка — это не новый тренд, а затянувшаяся тенденция родом из 90-х.

— Когда мы видим человека, которого правоохранители берут и несут к автозаку, у нас правозащитники говорят: "Слушайте, это же нарушение прав человека". А когда человек подходит, бьёт, мы же видели эти записи, плюет в него (в полицейского. — Прим. ред.), у нас считается, что это нормально, — рассуждает Кабанов. — Причём это "нормально" пошло с 1991 года, когда стояли эти мальчики в оцеплении и их оскорбляли, на них бросались, и считалось, что это совершенно нормально.

Как уже сообщал Лайф, ещё у четырёх участников массовых беспорядков в Москве сегодня прошли обыски. Это Владимир Емельянов, Дэнни Кулинич, Егор Лесных и Андрей Баршай. Один из них подозревается в координировании действий участников незаконной акции, трое — в нападении на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, Емельянов и Лесных в ходе незаконной акции нанесли удары сотрудникам правоохранительных органов. Кулинич подозревается в том, что он координировал действия участников несанкционированного митинга. Что касается Баршая, то он, по сведениям следствия, толкнул полицейского в спину.